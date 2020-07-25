Elazığ'da Samyeli bal rekoltesini düşürdü

Elazığ'da bu sene etkili olan ve Güneyden esen sıcak hava olarak bilinen Samyeli, bal rekoltesini etkiledi. Geçen seneye göre rekoltede yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandığı bildirildi.

Elazığ'da bu sene Güneyden esen sıcak hava olarak bilinen Samyeli, çiçekteki nektarın kurumasına neden oldu. Bunun yanında gerçekleşen ani yağışlarla birlikte bal rekoltesinde yüzde 30 ile 50 arasında düşüş yaşandı. Bu durum kente 100 bin kovan ile faaliyet gösteren bin 100 arıcıyı olumsuz yönde etkiledi. Geçen yıl 750 ile bin ton civarında bir bal üretimi gerçekleştirilirken bu seneki rekoltenin 600 ton civarında olması beklendiği belirtildi.

Kentte bin 100 tane aktif arıcının olduğunu belirten Elazığ Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Fırat Canbay, "Bu aktif arıcılarımıza ait kovan varlığı ise yaklaşık 100 bin civarındadır. Özellikle 2020 yılında bölgemizde olan 6.8 şiddetindeki deprem ve daha sonra Covid-19 nedeniyle çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Arıcılarımız her şeye rağmen sahada, üretimine devam etti. Bölgemizdeki arıcılar yaklaşık 6 aydır sahada. Barakanın içerisinde faaliyetlerini yürütmekteler. Şu anda sağıma girmiş bulunmaktayız. Yaklaşık bölgelerde ki rakımlarla değişiklik göstermesiyle beraber 15 Ağustos'a kadar bölgemizde bal hasadı devam edecek. Özellikle biz bu 2020 içerinde şunu gördük ki, arı ve arı ürünlerindeki antibakteriyel, antivirüs, antiseptik özelliğinden dolayı arı ürünleri rağbet kazandı. Bunlarda arıcılık sektörü ve bizim için çok önem arz etmektedir"dedi.

Bu yıl bölgedeki üretimde geçen yıla nazaran yaklaşık yüzde 30 ile 50 civarında bir verim düşüklüğünün söz konusu olduğunu aktaran Canbay, "2019 yılında bölgemizde yaklaşık 750 ile bin ton civarında bir bal üretimi gerçekleştirmiştik. 2020 yılı için tahminimiz muhtemelen 500 ve 600 ton civarında bir bal üretimi olacağı noktasındadır. Geçen yıl kovan başına düşen ortalama bal miktarı yaklaşık 10-12 kilogramdı. Ama maalesef 2020 yılı için bölgedeki hava koşullarının özellikle arıcılık sektöründe olumsuz gelişmesinden kovan başına yaklaşık 6 ile 8 kilogram civarında bir rekolte bekliyoruz" şeklinde konuştu.

Yaşanan düşüşün nedenine değinen Canbay, "Özellikle bu yıl 2020 yılı içerisinde tam bal üretimi, bal akışı noktasında bölgede Samyeli diye tanımladığımız güneyden esen sıcak hakim bir rüzgarın etkisi altında kaldı. Bu 3 ile 5 gün seyretmesinden dolayı çiçekteki nektarın kurumasına vesile oldu. Bu sebepten dolayı rekoltenin düşüşün en önemli unsurlarından bir tanesi olarak görmekteyiz. İkinci unsur olarak da bölgede ani yağışlar bazı lokal bölgelerde gerçekleşti. Bunlarda rekoltenin düşmesi için önemli sebeplerden bir tanesidir" diye konuştu. - ELAZIĞ