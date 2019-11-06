Elazığ'da sanal bahis operasyonu: 1 tutuklama

Elazığ'da sanal bahis oyunları kapsamında yapılan operasyonda yakalanan 1 şüpheli tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasal olmayan sanal bahis oyunları oynayan ve oynatanlarla ilgili çalışma yaptı. Polis,çalışmasında 7258 sayılı futbol ve diğer spor müsabakalarında müşterek bahis, şans oyunları düzenlemesi kanununa muhalefet suçunu işleyen şüpheli M.U'yu tespit etti. Şüpheli gerçekleştirilen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.



Emniyette ifadesi aşılanan şüpheli bugün sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - ELAZIĞ