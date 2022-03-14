Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi

14.03.2022 19:33

Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi Elazığ'da farklı inşaatların şantiyesinde yemekten dolayı zehirlenen 19 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi

ELAZIĞ - Elazığ'da farklı inşaatların şantiyesinde yemekten dolayı zehirlenen 19 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, Elazığ merkez ve ilçelerinde bulunan farklı şantiyelerde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, işçilerde bir anda karın ağrısı, mide bulantısı ve öksürük şikayetleri görüldü. Bunun üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yedikleri yemekten zehirlenen 12 işçi, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, 7 işçinin ise kendi imkanlarıyla hastaneye gittiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi
Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi
Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi
Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi
Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi

YORUMLAR
500
Kamu taahhüt sektörünün sorunları Türkiye gündemine taşındı Kamu taahhüt sektörünün sorunları Türkiye gündemine taşındı Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor Son dakika: HD Elazığ Karakoçan yükseliş istiyor

Elazığ, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika


Son Dakika
19:46 Beşiktaş-Galatasaray maçını izlemeye gelen Cenk Tosun transfer iddiaları hakkında konuştu
19:44 Toplantıya Alman gazetecinin sorusu damga vurdu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanıtı sert oldu: Biz şu anda 50 tırı Ukrayna'ya gönderdik
19:39 Başkent Kiev'de 2 büyük saldırı gerçekleşti! Ölü ve yaralılar var
19:26 Maç öncesi iddialı açıklamalar geldi! Torrent adeta Beşiktaş'a meydan okudu
19:21 Gelecek Partili Mustafa Gözel, Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayının Ahmet Davutoğlu olduğunu açıkladı
19:18 Beşiktaş teknik direktöründen sürpriz kadro hakkında ilk açıklama: Oynamak istediğini söyledi
19:14 Koyunları köpekler tarafından paramparça edilmişti! Son çare duygulandıran bir notla uyardı
18:58 Sürpriz isimler var! Galatasaray-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu
18:41 Anne ve babalar dikkat! TikTok'taki oyun büyük tehlike saçıyor
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 20:00:33. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da gıda zehirlenmesi: 19 kişi hastaneye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement