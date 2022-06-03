Ekiplerce yapılan incelemede, patlamaya otomobilin ön kısmında unutulan taşınabilir şarj cihazının güneşin etkisiyle ısınmasının neden olduğunu tespit edildi.

Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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