Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu - Son Dakika
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Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu

03.06.2022 16:12
Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu

Elazığ'da park halindeki otomobilin içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının patlaması araçta hasara neden oldu.

Elazığ'da park halindeki otomobilin içerisinde bırakılan taşınabilir şarj cihazının patlaması araçta hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, anjio ameliyatı için ailesiyle Fırat Üniversitesi Hastanesine giden Hacı A, otomobilini hastane otoparkına bıraktı.

Hacı A. ameliyatta olduğu sırada otomobilde bırakılan taşınabilir şarj cihazı güneşin etkisiyle ısınarak patladı.

Patlamanın etkisiyle camları kırılan, sürücü bölümünde hasar oluşan araçtan duman çıktığını gören hastanenin güvenlik ekibi, alevler büyümeden yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangın ihtimaline karşı otomobilde soğutma çalışması yaptı.

Ekiplerce yapılan incelemede, patlamaya otomobilin ön kısmında unutulan taşınabilir şarj cihazının güneşin etkisiyle ısınmasının neden olduğunu tespit edildi.

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Kaynak: AA

Fırat Üniversitesi, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da şarj cihazının patlaması sonucu otomobilde hasar oluştu - Son Dakika

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