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Elazığ'da satranç turnuvası

10 dakika önce

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliğince düzenlenen küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvasına 301 kişi katıldı.

Elazığ'da satranç turnuvası, System.String[]

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliğince düzenlenen küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvasına 301 kişi katıldı.

Elazığ Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvada, 7 ile 18 yaş arasındaki 301 sporcu 24 kategoride iki gün sürecek yarışmada ter dökecek.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Esra Kılavuz Yalçın, turnuvaya yoğun bir ilginin olduğunu söyledi.

Düzenli olarak bu turnuvaları yaptıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

"Her kategorinin birincileri madalya ile ödüllendirilecek. Ayrıca bu turnuvamız Türkiye ayağı olan bir turnuva. Ocak ayında Antalya'da Türkiye küçükler ve yıldızlar satranç turnuva şampiyonasına katılma hakkı elde edebilecekler. İlimizde satranca büyük bir ilgi var. Bu doğrultuda biz de turnuvalarımızı yapıyoruz. Çok kalabalık turnuvalara ev sahipliği yapıyoruz."

Türkiye, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.10.2019 01:30 Kaynak: AA
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