Elazığ'da satranç turnuvası düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Satranç Federasyonu Elazığ İl Temsilciliğince küçükler ve yıldızlar il birinciliği satranç turnuvası düzenlendi.

Elazığ Gençlik Merkezinde düzenlenen turnuvaya, 7 ile 18 yaş arası 96 sporcu katıldı.

Türkiye Satranç Federasyonu İl Temsilcisi Yardımcısı Oğuzhan Deniz, turnuvayı Kovid-19 tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirdiklerini söyledi.

Elazığ'da her yıl düzenli olarak bu turnuvaları yaptıklarını aktaran Deniz, "Elazığ Gençlik Merkezinde küçükler ve yıldırlar il birinciliği turnuvasını düzenliyoruz. Turnuvaya 96 sporcumuz katıldı. Başka illerden katılanlar da var. 6 tur üzerinden yapacağız. 15 kategorimiz var. Bu turnuvaya katılanlar Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazanıyorlar. Turnuva salonumuzu salgın tedbirlerine göre mesafeli oluşturduk. Masalar ve sporcularımız arasında mesafeler var. Velilerimizi içeri almıyoruz. Güzel bir turnuva geçirmeyi diliyoruz." diye konuştu.