Elazığ'da Seçim Kutlaması

Elazığ
Belediye Başkanlığını AK Parti
adayı Şahin Şerifoğulları
'nın kazanmasının ardından partililer kentte kutlama yaptı. Ahmet Aytar
Meydanı'nda toplanan çok sayıda kişi, Şerifoğulları'nın Elazığ Belediye Başkanlığı'na seçilmesini ellerinde Türk bayrakları ve parti flamaları ile sloganlar atarak ve sevinç gösterilerinde bulunarak kutladı.
Şerifoğulları, burada yaptığı açıklamada, Elazığ'da mahalli idareler seçimlerinin huzur içerisinde tamamlandığını ve milli iradenin hür bir şekilde sandıklara yansıdığını belirtti.
Resmi olmayan sonuçlara göre halkın teveccühü ile belediye başkanı seçildiğini ifade eden Şerifoğulları, "Bana verdiğiniz görevi layıkıyla yerine getirmek için gece gündüz demeden çalışacağız. Kapımızı demokratik nezaket ve halkımızdan aldığımız temsil yetkisi içinde herkese açık tutacağımızı bilhassa ifade etmek istiyorum. Bu zafer bizim başımızı döndürmeyecek, aksine hizmet aşkımızı daha da diri tutacaktır." dedi.
Elazığ'ı daha iyi noktalara getirmek için halkın bütünüyle el ele vererek birlikte çalışacaklarını vurgulayan Şerifoğulları, şöyle devam etti:
"Ben artık bu şehirde sadece AK Parti'lilerin değil, tüm Elazığlıların belediye başkanı olacağım. İlk günden itibaren söylediğim gibi ayrım yapmayacak, şehrimizde yaşayan herkesi kucaklayacağım. Bugün Elazığ en güçlü desteği vererek beni belediye başkanı yaptı. El ele vererek, şehrimiz için çok güzel işler başaracağımıza yürekten inanıyorum. Bu zaferde emeği geçen herkesi kutluyor, seçim sonuçlarının ilimize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Rabb'im bizleri utandırmasın. Allah yar ve yardımcımız olsun."