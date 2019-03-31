Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Seçimlerde 5 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Aldı

Elazığ'da Seçimlerde 5 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Aldı

35 dakika önce

ELAZIĞ'da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.

Elazığ'da Seçimlerde 5 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Aldı, System.String[]
ELAZIĞ'da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.

Elazığ'da saat 07.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan bin 654 sandık sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. 419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da, seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi. - Elazığ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:45 Kaynak: DHA

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