Elazığ'da Seçimlerde 5 Bin Güvenlik Görevlisi Görev Aldı
35 dakika önce
ELAZIĞ'da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı.
ELAZIĞ'da oy verme işlemi sürerken seçim güvenliği kapsamında kent genelinde 5 bin güvenlik görevlisi görev aldı. Elazığ
'da saat 07.00'de okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sandık başına giden seçmenler, kurulan bin 654 sandık sandıkta, belediye başkanları, il genel meclisi, meclis üyeleri, muhtarlar ve ihtiyar heyetlerini seçmek için tercihlerini yaptı. 419 bin 71 seçmenin olduğu Elazığ'da, seçim güvenliği kapsamında kentte İl Emniyet Müdürlüğü
ile İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı yaklaşık 5 bin güvenlik görevlisinin görev yaptığı belirtildi. - Elazığ
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 01:45 Kaynak: DHA
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