Son Dakika Haberleri: Elazığ'da, Şehir Hastanesi 872 İzolatör ile Depremde de Güven Veriyor

Elazığ'da, Şehir Hastanesi 872 İzolatör ile Depremde de Güven Veriyor

50 dakika önce

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde taşıyıcı sistemlerinde bulunan 872 sismik izolatörler sayesinde, deprem anında bile güvenli ve kesintisiz hizmet verebildiği bildirildi.

Elazığ'da, Şehir Hastanesi 872 İzolatör ile Depremde de Güven Veriyor, System.String[]
Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesinde taşıyıcı sistemlerinde bulunan 872 sismik izolatörler sayesinde, deprem anında bile güvenli ve kesintisiz hizmet verebildiği bildirildi.

Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi, deneyimli sağlık kadrosu, üstün teknolojik cihazlarla verdiği teşhis ve tedavi hizmetinin yanı sıra, dünyanın en ileri teknolojisine sahip fiziki donanımında yer alan sismik deprem izolatörleriyle en şiddetli depreme karşı da güven veriyor. Dev sağlık kampüsü, taşıyıcı sistemlerinde bulunan 872 adet deprem izolatörü ile "Dünyanın en büyük deprem izolatörlü yapıları" arasında yer aldı. Bu izolatörlerin, deprem sırasında ameliyatların bile kesintiye uğramadan devam etmesine imkan sağladığı bildirildi.

Dünya'nın en ileri teknolojisine sahip 3 yönlü sarkaç tipi deprem izolatörleri bulunan hastanenin, bölgede yaşanma ihtimali olan en şiddetli deprem sırasında ve sonrasında tüm operasyonel faaliyetlerini hiçbir aksama olmadan yerine getirebileceği aktarıldı.

"Deprem izolatörü ile büyük oranda dayanıklılık sağlanıyor"

Deprem haftası nedeniyle hastane ile ilgili bilgi veren Başhekim Opr. Dr. Savaş Öztürk,"Günün en son teknolojisi ile inşa edilen dev sağlık kampüsünde binanın her bir kolonuna yerleştirilen deprem izolatörü ile depreme karşı büyük oranda dayanıklılık sağlanmaktadır. Hiçbir zaman yaşanmasını istemediğimiz depreme hazırlıklı olduğumuzu değerli halkımızın bilmesini isteriz" dedi.

Ülkede bugüne kadar birçok yıkıcı deprem yaşadığını, bunların acılarının unutulamayacağını belirten Başhekim Öztürk, " Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi olarak her koşulda kesintisiz ve güvenli bir şekilde sağlık hizmeti sağlayabilecek olmanın gönül rahatlığını yaşıyoruz"diye konuştu.

Dünyanın en ileri teknloojisi ile inşa edilen ve Kamu Özel İşbirliği-PPP (Public Private Partnership) modeli ile işletilen hastanede, yapının taşıyıcı sistemleri arasına yerleştirilen 872 adet sismik deprem izolatörü bulunuyor. Bu izolatörler, yapının salınım periyodunu artırarak yıkıcı özellik taşıyan kritik bölgeden uzaklaşmasını ve yatay deprem kuvvetlerinden minimum şekilde etkilenmesini sağladığı biliniyor. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:54 Kaynak: İHA

Fethi Sekin, Şehir Hastanesi, Elazığ, Güncel
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