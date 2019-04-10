Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Şehit Asker İçin Tören

Elazığ'da Şehit Asker İçin Tören

1 saat önce

Tunceli'de kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27) için tören düzenlendi.

Elazığ'da Şehit Asker İçin Tören, System.String[]
Tunceli'de kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27) için tören düzenlendi.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde görevi esnasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Kır'ın cenazesi helikopterle Elazığ Havalimanı'na getirildi.

Buradaki uğurlamaya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş ve şehit yakınları katıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından yapılan duanın ardından şehit Kır'ın naaşı askeri uçakla memleketi Giresun'a gönderildi.

Nazımiye İlçe Merkez Jandarma Karakolu'nda görev yapan Kır, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu yaralanarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 12:52 Kaynak: AA
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