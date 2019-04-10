Elazığ'da Şehit Asker İçin Tören

Tunceli
'de kaza kurşunuyla şehit olan Jandarma
Uzman Onbaşı Mahmut Kır (27) için tören düzenlendi.
Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde görevi esnasında arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunuyla şehit olan Kır'ın cenazesi helikopterle Elazığ Havalimanı
'na getirildi.
Buradaki uğurlamaya Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım
, Elazığ Belediye Başkanı Şahin
Şerifoğulları, 8. Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş
ve şehit yakınları katıldı.
İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya
tarafından yapılan duanın ardından şehit Kır'ın naaşı askeri uçakla memleketi Giresun
'a gönderildi.
Nazımiye İlçe Merkez
Jandarma Karakolu'nda görev yapan Kır, arkadaşının silahından çıkan kaza kurşunu sonucu yaralanarak kaldırıldığı Tunceli Devlet Hastanesi
'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.