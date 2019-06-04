Elazığ'da şehit asker için tören
1 saat önce
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı.
Tunceli
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:16 Kaynak: AA
'nin Ovacık
ilçesinde terör örgütü PKK
'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ
'da tören yapıldı.
Sıvı detoksu ile Türkiye'yi sallayan Dilşat Erdil, ekranların yeni yüzü oldu
Fenerbahçe, Soldado'ya böyle veda etti!
Belediye 10 yıllık kira istenince dükkanı, şehit ve gazi aileleri derneğine çevirdi
Ehliyetsiz sürücü 30 kilometre boyunca polisten kaçıp dehşet saçtı