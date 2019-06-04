Son Dakika Haberleri: Elazığ'da şehit asker için tören
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Elazığ'da şehit asker için tören

1 saat önce

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı.

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda şehit düşen Uzman Onbaşı Eren Yücel için Elazığ'da tören yapıldı.
Elazığ'da şehit asker için tören
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 10:16 Kaynak: AA
Elazığ, Güncel
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