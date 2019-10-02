Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans

1 saat önce

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans düzenlendi.

Elazığ'da

Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans düzenlendi.

Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlar için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

" Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonu çerçevesinde ilimizde 4 yıldır konferanslarımız devam etmektedir." diyen Kenç, bu yıl bu kapsamda 6 konferans yapıldığını aktardı.

Kenç, "Kahramanlar olduğu müddetçe kimse bu toprakların bütünlüğünü bozamayacak. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla yürütmektedir." dedi.

Konferans sonunda Elazığ 8. Kolordu Komutanlığının bando takımı gösteri sundu.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.10.2019 04:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gebze'de engelli çocuklara kötü muamele iddiasında bulunan çocuk evleri sorumlusunun intiharında kayıp mektup detayı
Bakan duyurdu: Depremde çuvallayan GSM operatörlerin aynı anda konuşma kapasitesi 118 milyon kişiymiş "Kırmızı Kitap" olarak anılan Milli Güvenlik Siyaset Belgesi yenilendi: 'Suriye'nin kuzeyinden gelen tehdit' vurgulandı CHP Grup Sözcüsü Balyalı: THY'den sonra İBB'nin Hamidiye suyunu devlet kurumları da boykota başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2019 18:07:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]