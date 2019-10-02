Elazığ'da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, "Şehit ve gazilere saygı" konulu konferans düzenlendi.

Cemil Meriç Fen Lisesi konferans salonunda düzenlenen konferansta konuşan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Suat Kenç, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlar için bu tür etkinlikleri düzenlediklerini söyledi.

" Milli Savunma Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız koordinasyonu çerçevesinde ilimizde 4 yıldır konferanslarımız devam etmektedir." diyen Kenç, bu yıl bu kapsamda 6 konferans yapıldığını aktardı.

Kenç, "Kahramanlar olduğu müddetçe kimse bu toprakların bütünlüğünü bozamayacak. Türk milleti geçmişte olduğu gibi bugün de hain terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında terörle mücadeleyi azim ve kararlılıkla yürütmektedir." dedi.

Konferans sonunda Elazığ 8. Kolordu Komutanlığının bando takımı gösteri sundu.