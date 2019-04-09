Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
1 saat önce
Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
'da Türk Polis
Teşkilatı'nın 174. Yılı nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.
İl Emniyet Müdürlüğü
tarafından İzzetpaşa camiinde Türk Polis Teşkilatının 174. Yılı ve 10 Nisan
Polis haftası kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlere dua edildi.
Emniyet mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı mevlit sonrası lokum ikramında bulunuldu. - ELAZIĞ
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