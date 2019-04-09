Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu

1 saat önce

Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu, System.String[]
Elazığ'da Türk Polis Teşkilatı'nın 174. Yılı nedeniyle şehitler için mevlit okutuldu.

İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İzzetpaşa camiinde Türk Polis Teşkilatının 174. Yılı ve 10 Nisan Polis haftası kapsamında tüm şehitler için mevlit okutuldu. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitlere dua edildi.

Emniyet mensuplarının yanı sıra çok sayıda vatandaşın da katıldığı mevlit sonrası lokum ikramında bulunuldu. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:50 Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü, Polis, Elazığ, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şeyma'nın Sevgilisi Guido Senia'nın Paylaşımına Türk Takipçilerden Yorum Yağdı Altın Palmiye Ödül Töreni'nde Dikkat Çeken Lezzet! Ünlülerden Tam Not Aldı Stratejik Buluşmalar Haftası, Yarın Başlıyor Okuldan Atılan 8'inci Sınıf Öğrencisinin Ailesi, Okulu Basıp İdarecileri Dövdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 00:02:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Şehitler İçin Mevlit Okutuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]