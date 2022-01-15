Elazığ'da şehitler için mevlit okutuldu - Son Dakika

Elazığ'da 15 Temmuz Derneği tarafından "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" kapsamında şehitler için mevlit okutuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığının katkılarıyla 15 Temmuz Derneği tarafından ikindi namazı sonrasında, tarihi İzzetpaşa Camisi'nde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz'daki darbe girişiminde hayatlarını kaybeden 251 şehit ve tüm şehitler için program düzenlendi.

Şehitler için mevlit okutulmasının ardından, hatimlerin de duası yapıldı.

15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, AA muhabirine, "Her ayın 15'inde 251 hatim programı" çerçevesinde, toprakları vatan yapmak için kanını canını feda eden tüm şehitler için okunan hatimlerin duasını yapmak üzere kente geldiklerini söyledi.

Dernek olarak 15 Temmuz'u unutturmamak için mücadele verdiklerini anlatan Turunç, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Derneği olarak darbe girişiminde şehit olan kardeşlerimizi her ay ülkemizin herhangi bir camisinde yad ediyoruz. Şehrin mülki amirleriyle ve davet ettiğimiz kişilerle, başta 251 şehidimizi ve bu toprakları bize vatan kılarken şehit olmuş tüm şehitlerimizi hayırla yad ediyoruz. Onlara dua ediyoruz. Burada ülkemize yönelik, devletimize milletimize yönelik o gönül dünyamızdaki zenginliği bir kez daha hatırlamış oluyoruz."

Mevlit programına, Vali Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

İsmail Hakkı Turunç, programın ardından bir otelde basın mensuplarıyla bir araya geldi, derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi verdi.