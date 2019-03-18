Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Şehitler Saygı Atışı ile Anıldı

Elazığ'da Şehitler Saygı Atışı ile Anıldı

37 dakika önce

Elazığ'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende şehitler saygı atışı ile anıldı.

Elazığ'da Şehitler Saygı Atışı ile Anıldı, System.String[]
Elazığ'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle düzenlenen törende şehitler saygı atışı ile anıldı.

Elazığ'da Çanakkale Zaferi'nin 104. Yıl Dönümü ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü kapsamında Garnizon Şehitliği'nde resmi tören düzenlendi. Törene Vali Çetin Oktay Kaldırım, 8. Kolordu ve Garnizon Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, Belediye Başkan Vekili Asım Nazırlı, protokol üyeleri ile şehit yakınları ve gaziler katıldı. Saygı duruşunun ardından çelenk konulurken, şehitler için de saygı atışı yapıldı.

İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya tarafından dua edilmesinin ardından, şehitlikler ziyaret edilerek şehitlerin kabirlerine karanfil bırakıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.03.2019 11:11 Kaynak: İHA

Çanakkale Zaferi, Elazığ, Güncel
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