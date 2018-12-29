Son Dakika Haberleri: Elazığ'da "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa"Programı

Elazığ'da "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa"Programı

46 dakika önce

Elazığ'da "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi" programı düzenlendi.

Elazığ'da
Elazığ'da "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesi" programı düzenlendi.

Elazığ Valiliği, Milli Eğitim İl Müdürlüğü ve Mezre Ortaokulu işbirliğiyle 'Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa' kapsamında Hakkari- Yüksekova'da 2016 yılında şehit düşen Uzman Çavuş Muammer Faruk Salgar anısına bir program düzenlendi. Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, bir çocuk babası şehidin anısını yaşatmak, bugün ve gelecek nesiller adına şükran duygularını ifade etmek adına minik yüreklerin yoğun çaba sarf ederek hazırladığı vefa gecesinde, sinevizyon gösterimleri, konserler, şiir, mehter dinletisi yer aldı.

Vatan için canını feda eden şehit, kahraman Muammer Faruk Sangar için hazırlanan geceye katıldıklarını belirten Elazığ Belediyesi Başkanı Mücahit Yanılmaz, "Şehitlere Saygı, Kahramanlara Vefa Gecesine katıldık. Allah şehadetini kabul eylesin, bizlere şefaatçi kılsın" dedi.

Programa, Vali Yardımcısı Mustafa Gül, Belediye Başkanı Mücahit Yanılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Necip Çarıkcıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk, İl Müftüsü Yusuf Sarıkaya, Şehit Fethi Sekin'in babası Zeki Sekin, Şehit Salgar'ın ailesi ve çok sayıda davetli katıldı. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.12.2018 02:02 Kaynak: İHA

Yüksekova, Elazığ, Güncel
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