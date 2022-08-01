Dili boğazına kaçtı, kuyumcu kurtardı; o anlar kamerada - Son Dakika
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Dili boğazına kaçtı, kuyumcu kurtardı; o anlar kamerada

01.08.2022 14:29

ELAZIĞ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı.

ELAZIĞ'da, şekeri düşüp, dili boğazına kaçan kişiye kuyumcu, dükkanında müdahale ederek çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Kuyumcular Çarşısı'nda meydana geldi. Kuyumcu dükkanına giren kişi, iş yeri sahibine şekerinin düştüğünü söyledi. Bu sırada yere yığılan kişiye, dükkandaki biri müdahale ederek, başının yere çarpmasını engelledi. Kuyumcu ise şekeri düşen kişinin boğazına kaçan dilini çıkardı. Bu anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.


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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Dili boğazına kaçtı, kuyumcu kurtardı; o anlar kamerada - Son Dakika

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