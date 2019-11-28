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Elazığ'da seminer

6 saat önce

Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Engelli Yaşlı Birimi tarafından "Özel Bireylere Yaklaşım" semineri düzenlendi.

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Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü koordinesinde Engelli Yaşlı Birimi tarafından "Özel Bireylere Yaklaşım" semineri düzenlendi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü konferans salonunda düzenlenen seminerde, engellilik, ruhsal hastalıklar, ruhsal engellilik, bakıma muhtaçlık, hijyen ve iş yeri sağlığı, ruhsal hastalığa sahip bireylerin davranış kalıpları ve bakım hizmeti verilirken olası bir durumda ortaya çıkabilecek problemler, öneriler konusunda paylaşımlar yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Selahattin Bozkurt, özel bireyleri daha iyi anlamak ve empati oluşturmak adına bu semineri düzenlediklerini söyledi.

Bozkurt, "Engellilerin yerine kendimizi koyarak onların hayatlarını kolaylaştıracak ne tür işler yapabileceğimizi belirleyebiliriz. Engellilerle ne kadar sağlıklı iletişim kurarsak vereceğimiz hizmet amacına ulaşacaktır." dedi.

Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 04:46 Kaynak: AA
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