Elazığ'da serada 241 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Bunun üzerine kimliği tespit edilen şüphelinin yaşadığı eve operasyon düzenleyen ekipler, yapılan aramada evin bahçesinde kurulmuş serada 241 kök Hint keneviri ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bir şüphelinin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı.

Elazığ 'da kurduğu serada 241 kök Hint keneviri yetiştiren şüpheli jandarma tarafından yakalandı.

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