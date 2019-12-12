Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi - Son Dakika

Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi

6 saat önce

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsı, markası ve seri numarası olmayan 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da seri numarasız 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, System.String[]

Elazığ'da jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda ruhsatsı, markası ve seri numarası olmayan 10 adet pompalı tüfek ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler silah kaçakçılığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin istihbarat çalışmasında belirlenen İ.Ö'nün silah ticareti yapacağı bilgisine ulaşılarak takibe alındı. Yapılan takip sonrasında düzenlenen operasyonda şüpheli İ.Ö. yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramada ise 10 adet ruhsatı, markası ve sergi numarası olmayan pompalı tüfek ele geçirildi.


Jandarmaya götürülen şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı. - ELAZIĞ

Jandarma, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 09:46 Kaynak: İHA
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