ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU - Son Dakika
Üye Girişi

ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU

20.07.2022 15:23

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu.

ELAZIĞ'ın Baskil ilçesinde serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne giren Ozan Alanur (21) ile arkadaşı Mahmut Çelik (22) boğuldu. Suyatağı köyü Kale mezrasında kayısı kasalarını yıkayan Ozan Alanur ile Malatya'dan gelen arkadaşı Mahmut Çelik, serinlemek için Karakaya Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınan 2 arkadaş, gözden kayboldu. Durumu fark edenler, suya atlayarak 2 kişiyi kurtarmaya çalıştı. Suya girenler, Alanur ile Çelik'i kıyıya çıkardı ancak yapılan kontrolde 2 arkadaşın hayatını kaybettiği belirlendi. İhbarla gelen ekiplerin incelemenin ardından 2 arkadaşın cenazesi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

YORUMLAR
500
Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
15:43 Oğlunun ölüm haberi verilmek istenen babanın banyoda cesedi bulundu
15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'yla tokalaştı
15:36 Sosyal medyada hayranının "Erşan Kuneri" paylaşımına Cem Yılmaz'dan yanıt geldi
15:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'yi işgal eden teröristlere karşı operasyon sinyali verdi: İran ve Rusya ile PKK/YPG'ye karşı birleşiyoruz
15:24 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da sel afeti yaşanırken tatilden dönmeyen İmamoğlu'na tepki gösterdi: Nerede olursan ol atlayıp geleceksin
15:12 Sonuçlar belli oldu! Türkiye'de taraftarlar futbolu Twitter'den takip ediyor
15:05 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmelerinden saatler sonra yaşandı! Suriyeli bakan Tahran'a giderek skandal ifadeler kullandı
14:54 Ahmet Davutoğlu'ndan kaos iddiası: Bu kış için endişeliyim
14:40 Adnan Oktar'ın cezaevindeki son hali görenleri şaşırttı! 1075 yıl hapis cezası almıştı
14:39 13 gün önce kaybolan 10 yaşındaki engelli Emine Ayhan'ın cesedini, kadavra köpeği buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2022 16:07:21. #1.13#
SON DAKİKA: ELAZIĞ'DA BARAJ GÖLÜNE GİREN 2 ARKADAŞ BOĞULDU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement