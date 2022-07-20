Olay yerinde jandarma ve savcılık incelemesinin ardından iki kişinin cesedi, otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

İki arkadaşın gölde, bir süre yüzdükten sonra çıkmadıklarını fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kaynak: AA

Malatya, Baskil, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Elazığ'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika

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