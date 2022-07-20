Olay, Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Alanur ve Malatya 'dan misafir olarak yanına gelen arkadaşı Mahmut Çelik, kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için Karakaya Barajı Gölü'ne girdi. 2 arkadaş suda bir süre çırpındıktan sonra battı. Çevredeki vatandaşlar suya girerek 2 arkadaşın cansız bedenini kıyaya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika

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