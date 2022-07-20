Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika
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Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu

20.07.2022 14:40

Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için suya giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti.

Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Baskil ilçesinde kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için suya giren 2 arkadaş boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Baskil ilçesine bağlı Suyatağı köyü Kale mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ozan Alanur ve Malatya'dan misafir olarak yanına gelen arkadaşı Mahmut Çelik, kayısı kasalarını yıkarken serinlemek için Karakaya Barajı Gölü'ne girdi. 2 arkadaş suda bir süre çırpındıktan sonra battı. Çevredeki vatandaşlar suya girerek 2 arkadaşın cansız bedenini kıyaya çıkardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Jandarma ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından 2 kişinin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da serinlemek için baraja giren 2 arkadaş boğuldu - Son Dakika
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