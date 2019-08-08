Elazığ'da seyir halindeki kamyon yandı
1 saat önce
Elazığ'ın Baskil ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
Elazığ Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 05:34 Kaynak: AA
'ın Baskil
ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yukarı Kuluşağı köyünde plakası belirlemeyen saman yüklü kamyonda yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü aracı durdurarak kamyondan indi. İtfaiye
ekipleri tarafından söndürülen yangında, kamyon ve saman balyaları tamamen yandı, çevredeki bahçeler zarar gördü.
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