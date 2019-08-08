Son Dakika Haberleri: Elazığ'da seyir halindeki kamyon yandı
Son Dakika Güncel Haber

Elazığ'da seyir halindeki kamyon yandı

45 dakika önce

Elazığ'ın Baskil ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'ın Baskil ilçesinde seyir halindeyken alev alan saman yüklü kamyon kullanılamaz hale geldi.
İlçeye bağlı Yukarı Kuluşağı köyünde plakası belirlemeyen saman yüklü kamyonda yangın çıktı.
Alevleri fark eden sürücü aracı durdurarak kamyondan indi.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, kamyon ve saman balyaları tamamen yandı, çevredeki bahçeler zarar gördü.
Baskil, Elazığ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 06:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da çıkan yangın 7 saat sonra söndürüldü
Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nın otoparkı İSPARK'a devredildi İzmir ve Denizli'de üst üste yaşanan depremlerin ardından rahatlatan açıklama geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 18:56:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Elazığ'da seyir halindeki kamyon yandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]