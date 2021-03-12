Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi İmam Efendi bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AC 368 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.Dumanı fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.Bu sırada araç alev alev yanmaya başladı, İtfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangın söndürüldü. - ELAZIĞ

Elazığ 'da seyir halindeki otomobil alev alev yanmaya başladı, olay yerine yetişen itfaiye ekipleri söndürdü.

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