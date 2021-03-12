Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı - Son Dakika

Elazığ'da seyir halindeki otomobil yandı
12.03.2021 20:37
Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev alev yanmaya başladı, olay yerine yetişen itfaiye ekipleri söndürdü.
Elazığ'da seyir halindeki otomobil alev alev yanmaya başladı, olay yerine yetişen itfaiye ekipleri söndürdü.
Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi İmam Efendi bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 23 AC 368 plakalı otomobil seyir halindeyken motor kısmından yanmaya başladı.Dumanı fark eden sürücü, araçtan inerek itfaiye ekiplerine haber verdi.Bu sırada araç alev alev yanmaya başladı, İtfaiye ekiplerinin yetişmesiyle yangın söndürüldü. - ELAZIĞ
Son Dakika Eski muhtarın, iki öğrenciyi öldürdüğü olayın altından aileler arası husumet çıktı Meslektaşları milyonlar harcarken İrem Sak neden otomobil almadığını ilk kez açıkladı Bir babanın yıkıldığı an! Olay yerinde "Oğlum bu, beni dinlemedi" diyerek feryat etti 'Palu ailesi' davasında tüyler ürperten detaylar! Damat Tuncer Ustael tüm aileye ispirto içirmiş Bursa'da freni boşalan tır, önünde seyreden araçları biçti: 3 ölü, 21 yaralı Bebeği yasak aşkından çıkınca gündeme bomba gibi düşen Esra Karakuş, eşiyle barıştı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekonomi reform paketini açıkladı! İşte madde madde yeni dönemin yol haritası Sınırları zorlayan Şeyma Subaşı, süper mini elbisesiyle poz verdi