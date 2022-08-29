Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü - Son Dakika
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Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü

29.08.2022 11:15
Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü

Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı.

Elazığ'da seyir halindeki otomobilin motor kısmı bir anda alev aldı. Otomobil, yoldan geçen diğer sürücülerin müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olay, merkez Cahit Dalokay Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, plakası öğrenilemeyen bir otomobilin motoru seyir halindeyken bir anda alev aldı. Yolun ortasında duran sürücü kendini dışarı attı. O sırada yoldan geçen diğer sürücüler, araca yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Araç tam olarak alev almadan kısa süre içerisinde söndürüldü. - ELAZIĞ

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Kaynak: İHA

Tragger, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Seyir halindeyken alev alan araç, sürücülerin müdahalesi ile söndürüldü - Son Dakika
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