Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı - Son Dakika

Elazığ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu yandı

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi.

ELAZIĞ'da, seyir halindeyken alev alan hafriyat kamyonu kullanılamaz hale geldi. Olay, sabah saat 06.00 sıralarında merkeze bağlı Üçağaç köyü mevkisinde meydana geldi. Bülent Kaya yönetimindeki 23 BH 943 plakalı kamyonun elektrik tesisatının alev alması sonucu araç yanmaya başladı. Olay yerine Keban Belediyesi itfaiyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaralanan olmazken, hafriyat kamyonunun ön kısmı kullanılamaz hale geldi, dorsesinde ise hasar oluştu.

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