Elazığ'da seyir halindeyken yanan minibüs kullanılamaz hale geldi
2 saat önce
Elazığ'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 09:52 Kaynak: AA
'da seyir halindeyken alev alan yolcu minibüsü, kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi
'nde seyir halindeki 23 AG 670 plakalı minibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden minibüs şoförü aracı durdurdu.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, ancak minibüs kullanılamaz hale geldi.
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