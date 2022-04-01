Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: Tam 103 kilogram - Son Dakika

Elazığ Murat Nehrinde ava çıkan balıkçıların oltasına biri 103 diğeri de 24 kilogram ağırlığında 2 adet turna balığı takıldı. Tarihi Kapalı Çarşıda sergilenen 103 kilogramlık dev turna balığına 'Yol Yemez' lakabı verildi.

Murat Nehrinde ava çıkan balıkçılar biri 103 kilogram ağırlığında, 1 metre 61 santimetre boyunda diğeri de 24 kilogram ağırlığında olan 2 dev turna balığı yakaladı. 103 kilogram ağırlığında olan turnaya 'Yol Yemez' lakabı takan balıkçılar, balıkları pazara getirip tezgahta satışa sundu. Kilosu 70 TL'den satışa sunulan balıklar, Diyarbakır'dan gelen bir müşteriye 6 bin 500 TL'den satıldı.

"İLK DEFA GÖRENLER, ŞAŞIRANLAR VEYA KORKANLAR OLUYOR"

Bu senenin çıkan en büyük balığını getirdiklerini aktaran esnaf Ramazan Erdoğan, "103 kilo ağırlığında 1 metre 61 santimetre uzunluğunda ve yanında bir tane de 24 kiloluk bir balığımız var. Balık için çok sipariş aldık. İkisi de bir vatandaş tarafından komple satın alındı. Dondurucuya atıp bir yaz boyunca yiyeceğini söyledi. Elazığ'da bu sene biraz nadir bu balıklar çıkıyor. Aslında havalar da güzel, yağış da bol, ama balıkçılık nasip işi kısmet işi, olmayınca olmuyor. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İlk defa görenler de oluyor, şaşıranlar veya korkanlar oluyor. Avlanma yasağı başlıyor. Tüm balıkçıları yasağa uymasını bekliyoruz ki böyle balıkların nesli tükenmesin. Bir sonraki nesillere bunları aktarabilelim. Bu balık tüm olarak kilosu 45 liradan verildi. Normalde de et halinde kilosu 70 liraydı. İki balık toplam 6 bin 500 liraya satıldı" dedi.

İlk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü kaydeden vatandaşlardan Hatice Tanyeri, "İlimizde böyle bir balık çıkması beni çok mutlu etti. Bir de turna balığıymış. Turnanın eti çok lezzetli olur. Turna balığını çok seviyorum. İlk defa bu kadar büyük balık gördüm. Elazığ'ın en büyük balığı. Yiyenlere afiyet olsun" diye konuştu.

Tezgahta sergilenen balıkları gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

(Sedat Erbak-İHA)