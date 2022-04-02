Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo

02.04.2022 02:04

Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo Elazığ'da biri 103 diğeri de 24 kilogram ağırlığında 2 turna balığı yakalandı Tarihi Kapalı Çarşıda sergilenen dev balığa 'Yol Yemez' lakabı verildi Elazığ Murat Nehrinde ava çıkan balıkçıların oltasına biri 103 diğeri de 24...

Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo

Elazığ'da biri 103 diğeri de 24 kilogram ağırlığında 2 turna balığı yakalandı

Tarihi Kapalı Çarşıda sergilenen dev balığa 'Yol Yemez' lakabı verildi

ELAZIĞ - Elazığ Murat Nehrinde ava çıkan balıkçıların oltasına biri 103 diğeri de 24 kilogram ağırlığında 2 adet turna balığı takıldı. Tarihi Kapalı Çarşıda sergilenen 103 kiloluk dev turna balığına 'Yol Yemez' lakabı verildi.

Murat Nehrinde ava çıkan balıkçılar biri 103 kilogram ağırlığında, 1 metre 61 santimetre boyunda diğeri de 24 kilo ağırlığında olan 2 dev turna balığı yakaladı. 103 kilogram ağırlığında olan turnaya 'Yol Yemez' lakabı takan balıkçılar, balıkları pazara getirip tezgahta satışa sundu. Kilosu 70 liradan satışa sunulan balıklar, Diyarbakır'dan gelen bir müşteriye 6 bin 500 liradan satıldı.

Bu senenin çıkan en büyük balığını getirdiklerini aktaran esnaf Ramazan Erdoğan, "103 kilo ağırlığında 1 metre 61 santimetre uzunluğunda ve yanında bir tane de 24 kiloluk bir balığımız var. Balık için çok sipariş aldık. İkisi de bir vatandaş tarafından komple satın alındı. Dondurucuya atıp bir yaz boyunca yiyeceğini söyledi. Elazığ'da bu sene biraz nadir bu balıklar çıkıyor. Aslında havalar da güzel, yağış da bol ama balıkçılık nasip işi kısmet işi, olmayınca olmuyor. Vatandaşların yoğun bir ilgisi var. İlk defa görenler de oluyor, şaşıranlar veya korkanlar oluyor. Avlanma yasağı başlıyor. Tüm balıkçıları yasağa uymasını bekliyoruz ki böyle balıkların nesli tükenmesin. Bir sonraki nesillere bunları aktarabilelim. Bu balık tüm olarak kilosu 45 liradan verildi. Normalde de et halinde kilosu 70 liraydı. İki balık toplam 6 bin 500 liraya satıldı" dedi.

İlk defa bu kadar büyük bir balık gördüğünü kaydeden vatandaşlardan Hatice Tanyeri, "İlimizde böyle bir balık çıkması beni çok mutlu etti. Bir de turna balığıymış. Turnanın eti çok lezzetli olur. Turna balığını çok seviyorum. İlk defa bu kadar büyük balık gördüm. Elazığ'ın en büyük balığı. Yiyenlere afiyet olsun" diye konuştu.

Tezgahta sergilenen balıkları gören vatandaşlar, cep telefonlarına sarılarak fotoğraf çekti.

Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo
Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo
Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo

YORUMLAR
500
Ramazan ayının vazgeçilmezi: Osmanlı şerbetleri Ramazan ayının vazgeçilmezi: Osmanlı şerbetleri Son dakika haberi... Down sendromlu kayıp çocuk, jandarmanın çalışmaları ile bulundu Son dakika haberi... Down sendromlu kayıp çocuk, jandarmanın çalışmaları ile bulundu

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo - Son Dakika


Son Dakika
00:50 Fenerbahçe'nin imdadına Acun Ilıcalı yetişti! Mesut Özil sorununu kökünden çözüyor
00:41 S&P, Türkiye'nin yerel para cinsinden kredi notunu düşürdü
00:34 Önce araçla önünü kesip ardından tekstilciyi sokak ortasında öldürdüler
00:32 Habertürk'ten yeni bir ses vakası daha!
00:22 Motorinden sonra benzine de indirim geldi!
00:08 Sedat Peker'in de yargılandığı davada 2 sanık için tahliye kararı
00:00 Hull City'nin başına gelen Şota, takıma felaketi yaşatıyor
23:41 Ukrayna'nın garantörlük talebine Türkiye yanıt verdi: Olumlu bakıyoruz
23:33 Volkan Demirel'in eşi dekoltesiyle hayranlarını mest etti
23:14 Kurtlar Vadisi'nde de oynamıştı! Oyuncu İbrahim Gündoğan yaşamını yitirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.04.2022 02:12:43. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da sezonun son dev turna balığı yakalandı: 103 kilo - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement