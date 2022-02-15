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Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika

Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi

15.02.2022 15:15
Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları engellemek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları engellemek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından siber suçları gerçekleşmeden engelleyebilmek, vatandaşların uğrayabilecekleri maddi ve manevi zararları en aza indirmek amacıyla 'SİBERAY' farkındalık etkinliği düzenlendi. Bu kapsamda Hıdır Sever Anadolu Lisesinde 120 öğrenci ve 5 öğretmene güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber suç ve siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı' konularında öğrencileri ve öğretmenleri bilinçlendirmek amacıyla farkındalık eğitimi verildi.

Etkinliğin ardından öğretmen ve öğrencilere bilgilendirme amaçlı tanıtım broşürleri dağıtıldı. - ELAZIĞ

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Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da 'SİBERAY' etkinliği gerçekleştirildi - Son Dakika
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