Elazığ'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gördü, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika
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Elazığ'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gördü, cadde ve sokaklar boş kaldı

30.07.2022 16:20
Elazığ'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gördü, cadde ve sokaklar boş kaldı

ELAZIĞ'da sıcaklık 39 dereceyi gösterirken, evlerinde bunalanlar ağaç gölgelerini ve su kenarlarını tercih etti.

ELAZIĞ'da sıcaklık 39 dereceyi gösterirken, evlerinde bunalanlar ağaç gölgelerini ve su kenarlarını tercih etti. Sıcak hava nedeniyle cadde ve sokaklar hafta sonu olmasına karşın boş kaldı.

Termometrelerin 39 dereceyi gösterdiği kentte öğle saatlerinde cadde ve sokaklarda yoğunluk azaldı. Bunaltıcı hava nedeniyle vatandaşlar Hazar Gölü kıyısına ya da serin alanlara gitmeyi tercih etti. Kent merkezinde vakit geçirenler ise gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştı.

Vatandaşlardan Gülnihal Canbay, yakıcı bir sıcaklık olduğunu belirterek, "Hiç dışarı çıkamıyoruz ama zorunlu şartlarda dışarı çıktığımız zamanda da aşırı derecede bunalıyoruz. Merkezde hiç kimse kalmadı. Herkes deniz, bahçe ve köyleri tercih ediyor. Şu anda gördüğünüz gibi caddeler bomboş. Normalde termometrelere baktığımız zaman güncel olarak 39- 40 dereceyi gösteriyor ama bence hissedilen sıcaklık alnımızın terinden de belli olarak 45'in üzerindedir diye tahmin ediyorum. Çünkü bu sıcaklıklarda gerçekten eriyoruz. Allah yardımcımız olsun" dedi.

Mehmet Pala ise sıcak nedeniyle çoğu kişinin köylerine veya bahçelerine gittiklerini ifade ederek, " Elazığ'da görülmemiş sıcaklıkları yaşıyoruz. İnşallah daha iyi olacak ama hava durumuna göre bir hafta daha sıcak gideceği söylendi. Hafta sonu olduğu için bir de millet artık serin yerlere gittikleri için şu anda Elazığ boşaldı gibi" diye konuştu.


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Kaynak: DHA

Hazar Gölü, Elazığ, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da hava sıcaklığı 39 dereceyi gördü, cadde ve sokaklar boş kaldı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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