Son Dakika Haberleri: Elazığ'da şiddetli yağış sele neden oldu
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Elazığ'da şiddetli yağış sele neden oldu

1 saat önce

Elazığ'da kuvvetli sağanak yarım saat etkili oldu, kent merkezi dahil bir çok yer su altında kaldı.

Elazığ'da şiddetli yağış sele neden oldu, System.String[]
Elazığ'da kuvvetli sağanak yarım saat etkili oldu, kent merkezi dahil bir çok yer su altında kaldı.

Meteorolojinin bugün uyardığı kuvvetli sağanak Elazığ'da etkili olmaya başladı. Kentte yarım saat yağan ve halen etkisini sürdüren yağış nedeniyle merkez dahil bir çok yer su altında kaldı. Yağmurla birlikte dolu da zaman zaman etkisini gösterdi.

Cadde ve sokakların suyla dolduğu kentte araçlar da uzun süre mahsur kaldı. - ELAZIĞ
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Elazığ, Güncel
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