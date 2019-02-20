Son Dakika Haberleri: Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı

1 saat önce

Elazığ'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Gözaltı, System.String[]
Elazığ'da silah kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ruhsatsız silah getiren ve satan şahıslara yönelik çalışma yaptı. Çalışma kapsamında Elazığ ve Bingöl'de belirlenen adreslere, eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada 1'i kurusıkıdan bozma olmak üzere 2 adet tabanca, 3 adet şarjör, 24 adet çeşitli çaplarda fişek ile 100 gram metanfetamin uyuşturucu maddesi ve bu maddenin içiminde kullanılan 1 adet tüp ele geçirildi.

Ayrıca, aynı dosya kapsamında 3 aylık süre zarfında yapılan ara yakalamalarda ise, şarjörleri ile birlikte toplam 11 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildiği ve 1 şüphelinin de 'ruhsatsız silah ticareti yapmak' suçundan tutuklandığı bildirildi. - ELAZIĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 11:52 Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa
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