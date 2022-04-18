Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

18.04.2022 12:47

Son dakika gündem haberi: Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente ruhsatsız tabanca getirileceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Ekiplerce düzenlenen operasyonda ruhsatsız silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle U.A, M.F.B ve A.H. yakalandı.

Yapılan aramalarda, 17 ruhsatsız tabanca, 20 şarjör ve 74 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı
Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Silah kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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