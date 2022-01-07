Elazığ'da düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda iki zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik kent genelinde çalışma başlattı.
Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, silah kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheliyi yakaladı.
Adreste yapılan aramada 4 ruhsatsız tabanca, 4 şarjör ve 17 fişek ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Elazığ'da silah kaçakçılığı operasyonunda 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika