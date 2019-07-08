Elazığ'da silahla yaralama
54 dakika önce
Elazığ'da bir berber şahsı tüfekle vurarak yaraladı.
Elazığ
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:20 Kaynak: İHA
'da bir berber şahsı tüfekle vurarak yaraladı.
Olay, merkeze bağlı Yeni Mahalle
Sakin Sokak üzerinde bulunan bir berber dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iş yerinde berber A.C ile Afgan uyruklu bir şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası berber, dükkanda bulundurduğu tüfekle Afgan uyruklu şahsı vurdu. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi
Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından iş yerinde gözaltına alınarak Fevzi Çakmak Polis
Merkezine götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ELAZIĞ
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