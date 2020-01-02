Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da bir kişi, husumetli olduğu şahsı iş yerinde tabanca ile vurarak yaraladı.



Olay, merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Şehit İdris Doğan Caddesi'nde bir tütüncü dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, husumetli olduğu E.A'nın iş yerine gelerek kavga etmeye başlayan bir kişi, E.A'yı tabanca ile vücudunun farklı yerlerinden yaralayıp kaçtı. Silah sesini duyan çevredeki esnafların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. - ELAZIĞ