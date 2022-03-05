Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.D. ile E.O. sokakta karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle E.O. belinden çıkardığı tabanca ile M.D.'yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.