Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

05.03.2022 16:21

Son dakika haberi... Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

ELAZIĞ - Elazığ'da husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkez Sanayi Mahallesi Yoncalı Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında daha önceden husumet bulunan M.D. ile E.O. sokakta karşılaşarak tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle E.O. belinden çıkardığı tabanca ile M.D.'yi ayağından yaralayarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Emniyet ekipleri, olay yerinde çevre güvenliğini sağlarken kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Husumetli iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika
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