Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

29.03.2022 10:38
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, gece saatlerinde Üniversite Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği tespit edilemeyen bir şahıs ile G.K. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından G.K., silahla vurularak ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı K., ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı: Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu, tecavüz itirafı geldi! Kırşehirli genç sevgililerin korkunç sonu aydınlandı: Şeyma'nın cesedi ters kelepçeli halde bulunmuştu, tecavüz itirafı geldi! Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı Elazığ'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı

Üniversite, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
10:33 Ukrayna'nın Mariupol kentinde ilerleyen Rus tankı el tipi tanksavar ile vuruldu
10:25 Sağlık Bakanlığı'na 10 bin personel alımına ilişkin yerleştirme sonuçları açıklandı!
10:03 Kahraman bekçinin tekmesi: Elinde tüfekle gezen adamı tekme atarak durdurdu
09:46 Mesut Akusta'dan Teşkilat'a veda!
09:45 Rusya-Ukrayna zirvesi öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net tavır: Barış için sorumluluk almaktan kaçınmayız!
09:18 Gazetecilerin soruları Ronaldo'yu çıldırttı: Bırakmak istersem bırakırım!
09:13 Tarihi Yarımada'ya araç sınırlaması geliyor: Amaç ecdat bakiyesini korumak!
09:05 Vladimir Putin, Çeçen lider Ramazan Kadirov'a korgeneral rütbesi verdi!
08:59 Yasak Elma'da bu akşam neler oldu? Handan'ın gerçek yüzü ortaya çıktı
08:56 Müzakere öncesi Rusya, Ukrayna'ya yönelik 3 talebinden vazgeçti! İşte aralarında Nazilerle ilgili maddenin de olduğu o talepler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2022 10:44:22. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement