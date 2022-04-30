Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı

30.04.2022 23:58

Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı

ELAZIĞ - Elazığ'da 1 kişinin ağır yaralandığı silahlı kavgada, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, dün merkeze bağlı Yunus Emre Bulvarı Celal Bora Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park önünde S.Y. ve bir şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrasında şüpheli şahıs belinden çıkardığı silahı peş peşe ateşledi. S.Y. vücuduna gelen mermiler sonucu ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan detaylı çalışma sonrasında S.Y. ve C.A.A. isimli iki şüpheli teslim edildi. Kimlikleri teslim edilen şüpheliler kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı
Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı

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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'daki silahlı kavgada 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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