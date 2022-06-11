Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

11.06.2022 20:26
Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Elazığ'da meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden F.Y. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda F.Y.'yi silahla vuran E.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Elazığ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
500
Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu Çocukluğundan bu yana kilolarıyla başı dertte olan Nezaket teyze, sağlığına Elazığ'da kavuştu Elazığ'da Yapılması Planlanan 3. Sanayi Sitesinde Arazi Tartışması Elazığ'da Yapılması Planlanan 3. Sanayi Sitesinde Arazi Tartışması
Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 20:42:30. #1.12#
SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement