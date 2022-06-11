Olay, merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi 'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alacak verecek meselesi yüzünden F.Y. ve E.E. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya döndüğü olayda F.Y.'yi silahla vuran E.E. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Cumhuriyet Mahallesi, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Elazığ'da silahlı kavga: 1 yaralı - Son Dakika

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