Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

01.05.2022 00:16
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, 2 kişi yaralandı.

Olay, iftar saatinde Sanayi Mahallesi Santral Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Tartışma ardından silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, B.T. ve K.E.B. ateş edilen pompalı tüfek ile yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri kısa süre içerisinde kaçan şüpheliler A.D. ve Y.T.'yi yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. - ELAZIĞ

Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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