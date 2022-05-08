Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

08.05.2022 20:11

Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Elazığ'da aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, İzzet Paşa Mahallesi Şehit Binbaşı Sabri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüten tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda, İ.Y. ve E.Ç. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan çalışmada şüpheli olan M.A. ve A.T. Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - ELAZIĞ

Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı
Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı

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Binbaşı, Elazığ, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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