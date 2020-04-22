Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da iki aile arasında çıkan pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay,merkeze bağlı Karşıyaka Mahallesi Mardogölü Küme Evleri Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumetli olan iki aile arasında pompalı tüfeklerin kullanıldığı kavga çıktı.Olayda 3 kişi yaralandı. Bölgeye Özel Harekat dahil çok sayıda polis ve sağlık ekibi çok sevk edildi.

Saçmaların isabet ettiği bir yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi, 2 yaralıya da olay yerinde müdahale edildi.

Polis ekipleri ise olayla ilgili bazı şüphelileri gözaltına aldı.