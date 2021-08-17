Son dakika haber! ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA 3 YARALI - Son Dakika

ELAZIĞ'da, husumetli iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 2'si ağır, 3 kişi yaralandı.

Olay, dün gece saatlerinde Kıraç köyünde meydana geldi. Husumetli olan Ateş ve Yılmaz ailelerinin bireyleri arasında köy muhtarı Nazir Yılmaz'ın evinde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine R.Y., belinden çıkardığı tabancayla 3 kişiyi yaraladı. İhbar üzerine köye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. R.Y. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.