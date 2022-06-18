Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

18.06.2022 20:53
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Elazığ'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, merkez Mustafapaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimlikleri öğrenilemeyen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle silahlı kavgaya dönüşen olayda 3 kişi yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlatırken, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. - ELAZIĞ

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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