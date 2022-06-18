Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

18.06.2022 23:07
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı

ELAZIĞ'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

ELAZIĞ'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Mustafapaşa Mahallesi Uzun Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta karşılaşan husumetli iki grup arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, kavgaya dönüştü. Olayda 3 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak, tedaviye alındı.Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.


YORUMLAR
500
Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı Son dakika: Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı Son dakika: Malatya'da husumetlilerin silahlı kavgası: 3 yaralı, 2 gözaltı
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
01:04 Ehliyetsiz motosiklet sürücüsünün polisi ikna çabası: Amcam da polis, ne olur ceza yazmayın
00:44 Meteoroloji 5 ilimiz için sağanak yağış uyarısında bulundu
00:15 İki köpeğin kavgasını ayırmak yerine kendi köpeklerini korumak için diğerini döverek öldürdüler
00:05 Kesinleşmiş 104 yıl hapis cezası olan firari hükümlü İzmir'de yakalandı
23:44 Arınç'la tartışma yaşayan Metiner'e MHP Genel Başkanı Bahçeli'den destek geldi
23:42 Meksika'da korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 9 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi ise yaralandı
23:27 Diyarbakır'da MHP'ye operasyon düzenlendi! İl Başkanı cinsel istismar suçundan tutuklandı
22:48 Norveçlilerin Türkiye'ye kimlikle seyahat edebileceğine yönelik iddialar sonrası Dışişleri açıklama yaptı: Anlaşma yok, düzenleme var
22:23 Zeynep Kamil Hastanesi "cinsiyet değiştirme ameliyatı" iddialarına yanıt verdi: Tamamen asılsız
22:21 Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş'tan seçimlerle ilgili dikkat çeken çıkış: Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk turda kazanacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2022 23:13:30. #1.11#
SON DAKİKA: Elazığ'da silahlı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement