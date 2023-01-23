ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika
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ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA

23.01.2023 19:35

ELAZIĞ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ELAZIĞ'da husumetli iki işi arasında çıkan silahlı kavga, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda yaralanan olmazken, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 16.30 sıralarında Ataşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet olduğu belirtilen Ö.Ö. ile M.U. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğü olayda Ö.Ö. ve M.U. tabancayla birbirlerine ateş etti. Kimsenin yaralanmadığı olayda, tabancalardan çıkan kurşunlar çevredeki otomobillere isabet etti. İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ö.Ö., M.U. ve ismi öğrenilemeyen bir kişi, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, kavga anı çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (DHA)

Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel ELAZIĞ'DA SİLAHLI KAVGA KAMERADA - Son Dakika

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